Verstappen neemt geen overhaaste beslissingen richting 2026

Max Verstappen beschikt nog over een langdurig contract bij Red Bull Racing. In 2026 gaan er echter nieuwe regels gelden in de Formule 1, en dat kan voor heroverwegingen gaan zorgen. Verstappen wil echter geen beslissingen gaan nemen op basis van sentiment.

Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing. De Nederlandse drievoudig wereldkampioen werd dit jaar echter regelmatig in verband gebracht met een vroegtijdig vertrek bij Red Bull. Er werd vooral gewezen naar de onrust binnen het team, maar ook naar de nieuwe regels van 2026. In dat jaar kunnen de verhoudingen immers compleet anders komen te liggen in de Formule 1.

Verstappen wilde zich niet uitspreken over al die verhalen. Hij heeft meerdere keren aangegeven dat hij geen grote fan is van de nieuwe regels, maar hij wil geen overhaaste keuze maken. In een interview met Formula.hu krijgt Verstappen de vraag of nieuwe reglementen invloed hebben op de teamkeuze van de coureurs: "Allereerst moet je geen besluit nemen op basis van sentiment, dat kan alleen maar averechts werken. Zelf ben ik een geduldig persoon, ik maak me hier niet echt te druk over. Ik heb natuurlijk een langdurige relatie met dit team en daar hecht ik heel veel waarde aan. Loyaliteit is heel belangrijk en het is niet vanzelfsprekend in deze sport, maar zo gaat het nu eenmaal."