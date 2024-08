Marko duidelijk: "Grote oplossing komt niet in Zandvoort"

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal lastige maanden achter de rug. De concurrentie heeft het gat gedicht, en Red Bull heeft het zwaar. Helmut Marko baalt van de situatie, maar hij stelt dat het team in Zandvoort de problemen nog niet zal hebben opgelost.

Red Bull begon als koploper aan het huidige seizoen. Met Max Verstappen won de Oostenrijkse renstal race na race, maar in Miami verloren ze hun voorsprong. In de races daarna wisten Ferrari, Mercedes en McLaren het gat definitief dicht te rijden. In de laatste races voor de zomerstop kon Red Bull geen vuist meer maken, en moesten ze gaan jagen op Mercedes en McLaren. Het zorgde voor frustratie bij Max Verstappen.

Oplossing

Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt ook op snelle verbetering. De Oostenrijker blijft echter realistisch, en hij stelt in zijn column voor Speedweek dat Red Bull het ook zwaar zal hebben in Zandvoort: "We moeten onze problemen oplossen en uitzoeken waar de fout zit, want we hebben geen balans meer in de auto als de huidige situatie vergelijkt met de eerste drie races van het jaar. Maar het is echt lastig in te schatten hoe snel dat zal gaan gebeuren. Ik denk niet dat de grote oplossing in Zandvoort komt. We zijn intensief aan het brainstormen en we hebben verschillende ideeën. Maar ik kan nog niet zeggen wat we gaan implementeren en op welke manier."

Kwalificatie

Over een paar weken gaan het seizoen verder met Verstappens thuisrace op het circuit van Zandvoort. Marko denkt dat zijn Nederlandse superster ondanks de huidige problemen kan schitteren: "Eén ding is wel duidelijk: de kwalificatie op Zandvoort zal cruciaal zijn, omdat inhalen daar nauwelijks mogelijk is. Max zou wel eens een goede kwalificatie kunnen rijden, want daar is hij de afgelopen tijd goed in geweest. We waren de snelste in Oostenrijk, net als op Spa. In Hongarije zaten we er uiteindelijk een paar honderdsten naast, dus we kunnen klagen op hoog niveau."