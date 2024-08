Red Bull voegt twee jonge talenten toe aan opleidingsploeg

Het Red Bull Junior Team staat bekend als één van de beste opleidingsploegen van de autosport. De Oostenrijkers hebben al veel talenten naar de Formule 1 gebracht, en ze blijven jonge coureurs scouten. Vandaag is bekend geworden dat ze weer twee jongelingen hebben toegevoegd aan de opleidingsploeg.

In vrijwel alle grote opstapklassen rijden er vandaag de dag coureurs in de Red Bull-kleuren. Een aantal van de huidige Formule 1-coureurs hebben het Red Bull Junior Team doorlopen. Vandaag heeft Red Bull weer twee jonge coureurs toegevoegd aan het team. De eerste nieuwe naam is de 16-jarige Ier Fionn McLaughlin, hij gaat rijden in de Formule 4. Ook de jonge Zweed Scott Lindblom is vanaf nu onderdeel van het Red Bull Junior Team, hij blijft rijden in de karts. Beide coureurs werden gescout tijdens de Driver Search van Red Bull, onder toeziend oog van Helmut Marko konden de talenten zich toen laten zien.