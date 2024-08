Bearman mag fouten gaan maken van Haas

Het team van Haas laat volgend jaar Oliver Bearman zijn debuutseizoen rijden in de Formule 1. De verwachtingen zijn hoog, maar bij Haas weet men ook dat het gaat om een debutant. Teambaas Ayao Komatsu stelt dan ook dat Bearman bepaalde fouten mag maken.

Bearman reed dit jaar al zijn eerste Grand Prix in de Formule 1. In Saoedi-Arabië mocht hij onverwachts bij Ferrari invallen voor de zieke Carlos Sainz. Bearman maakte veel indruk, en hij deed het ook goed in de vrije trainingen die hij voor Haas mocht rijden. De verwachtingen voor 2025 zijn dan ook hoog, maar bij Haas doen ze er alles aan om Bearman een zachte landing te geven.

Haas-teambaas Ayao Komatsu stelt dan ook dat Bearman bepaalde fouten mag maken in zijn debuutseizoen. Komatsu stelt in gesprek met RaceFans dat het wel van de context afhangt: "Het is misschien de juiste fout om te maken, of je kan de verkeerde fout maken. Het hangt echt van de context af. Waar sta je in het kampioenschap? Waar sta je op de grid? Welke fase van de race is het? Het hangt dus van de context af. Ollie begrijpt echter ook dat je naar het grotere plaatje moet kijken. Mijn verwachting is dat als hij een fout maakt, hij op de juiste manier een fout maakt. Daarover hoef je niet boos te worden."