Brown duidelijk: "Wij gaan Newey niet contracteren"

Het team van McLaren is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Britse renstal kan de strijd aangaan met Red Bull Racing, en ze azen op de constructeurstitel. Zak Brown is trots op zijn team, en hij stelt dat zijn team Adrian Newey niet nodig heeft.

McLaren kan dit jaar echt de degens kruisen met Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal heeft het zwaar, en ze hebben al een aantal zware klappen gehad. Begin dit jaar werd bekend dat Adrian Newey het team gaat verlaten. De topontwerper gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het lijkt er inmiddels sterk op dat hij gaat vertrekken naar Aston Martin, maar zijn naam werd op in verband gebracht met McLaren.

Het is geen geheim dat Newey het goed kan vinden met McLaren-CEO Zak Brown. De Amerikaanse CEO heeft veel respect voor Newey, maar in een interview met de BBC laat hij weten dat er geen transfer in zit: "Wij gaan Adrian niet contracteren. Ik ben heel erg blij met het team. Adrian is een goede vriend van me, hij is enorm getalenteerd en hij heeft een geweldig cv. Maar ik kan niet blijer zijn met wat we hier hebben. Wij kunnen het voor elkaar krijgen. Ik ben blij met het team, en we gaan proberen de wereldtitel te winnen met de mensen die hier vandaag de dag werken."