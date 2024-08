'Newey hakt knoop door en kiest voor Aston Martin'

Het toekomstplan van Adrian Newey is nog altijd niet officieel bekend. De Britse topontwerper vertrekt begin volgend jaar definitief bij Red Bull, en daarna kan hij snel aan de slag gaan bij een nieuwe werkgever. Het lijkt er nu sterk op dat hij kiest voor Aston Martin.

Eerder dit jaar maakte Red Bull bekend dat Newey het team gaat verlaten. De Britse topontwerper speelde een belangrijke rol bij de successen van Red Bull, en er is veel interesse in hem. Hij werd in verband gebracht met Ferrari, maar inmiddels lijkt het er sterk op dat hij niet gaat tekenen in Italië. Andere teams die lijken te azen op de handtekening van Newey zijn onder meer Williams en Aston Martin.

Inmiddels begint het erop te lijken dat Newey zijn keuze heeft gemaakt. Het Italiaanse medium Autosprint meldt namelijk dat Newey gaat tekenen bij Aston Martin. De Britse ontwerper werd begin dit jaar al in verband gebracht met het team van Lawrence Stroll, en volgens Autosprint heeft hij nu de knoop doorgehakt. Het medium meldt dat het nieuws begin september officieel bekend wordt gemaakt, vanwege contractuele afspraken met Red Bull kan dit niet eerder. Stroll had Newey een enorm aanbod gedaan, en Newey lijkt nu overtuigd te zijn van de plannen van Aston Martin. Daarnaast lijkt het erop dat Newey zeker weet dat Honda vanaf 2026 exclusief motoren gaat leveren aan Aston Martin, en niet voor extra klantenteams kiest.