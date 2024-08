Verstappen denkt met kippenvel terug aan ontmoeting met Cruijff

Max Verstappen is momenteel één van de grootste supersterren van de Nederlandse sportwereld. De Red Bull Racing-coureur is niet snel onder de indruk van iets, maar één ontmoeting zal hij nooit vergeten. Hij denkt namelijk vaak terug aan zijn ontmoeting aan Johan Cruijff.

Verstappen is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een enorme superster. Hij heeft in de afgelopen jaren drie wereldtitels gepakt en hij verbrak de nodige wereldrecords. Hij heeft veel indruk gemaakt, en zijn naam valt ook buiten de Formule 1-wereld. Verstappen haalt er zelf zijn schouders over op, en hij denkt zelf liever terug aan een ontmoeting die hij zelf had met één van zijn helden.

In 2016 ontmoette hij tijdens de wintertest in Barcelona voetbalicoon Johan Cruijff. De voetballer was op dat moment ernstig ziek en hij overleed niet lang daarna. In gesprek met het Spaanse medium Mundo Deportivo kijkt Verstappen terug op die ontmoeting: "Hij was altijd al een inspiratiebron voor mij en ik ontmoette hem in 2016. Hij was toen al ziek en dat zet me vandaag de dag toch aan het denken. Als iemand zich al niet meer goed voelt, en toch de moeite neemt on je te komen bezoeken op het circuit, dat was echt ongelooflijk." Verstappen weet nog goed waar ze het over hadden: "Hij zei tegen mij, en dat zal ik nooit vergeten, 'Ik sta in de rust misschien met 2-1 achter, maar deze wedstrijd ga ik winnen'. Hij was optimistisch en dacht dat hij de ziekte zou overwinnen. Helaas was dat niet het geval."