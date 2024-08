Alpine kwam met pijnlijke boodschap: "Was een schok"

Het team van Alpine staat aan de vooravond van een grote verandering. De kans is zeer groot dat ze gaan stoppen als fabrieksteam en dat ze in de toekomst gaan rijden met Mercedes-motoren. Bruno Famin onthult hoe groot de huidige achterstand is, en hoe het personeel reageerde op de aankondiging.

Famin zal niet meer gaan meemaken dat Alpine gaat rijden met andere motoren. De Fransman gaat stoppen als teambaas en hij wordt in de komende weken opgevolgd door Oliver Oakes. Famin moest wel het personeel op de fabriek in Viry op de hoogte brengen van het onderzoek naar het mogelijk stoppen met het eigen motorenproject. Het is geen geheim dat men bij Renault serieus nadenkt over een motordeal met waarschijnlijk Mercedes.

Famin had de taak om het personeel in de motorfabriek in het Franse Viry op de hoogte te brengen van het onderzoek. Hij is te gast in de podcast 'Beyond the Grid' en daar legt hij uit hoe dit precies ging: "Ik denk dat de grote onthulling afgelopen dinsdag. Toen moesten tegen het personeel in Viry zeggen dat er een project gaande is waarbij wordt gekeken naar het wisselen van motorleverancier vanaf 2026. Dat was best een schok." Famin bevestigt ook dat Alpine momenteel te kort komt op motorisch vlak: "Op dit moment komen we 15 kilowatt te kort. Dat is wat de cijfers van de FIA momenteel zeggen."