Norris ziet Sainz liever voor Red Bull rijden

Deze week werd bekend dat Carlos Sainz vanaf volgend jaar voor het team van Williams gaat rijden. De Spanjaard gaat de Britse renstal helpen bij het terugkeren aan de top van het veld. Lando Norris stelt dat hij zijn goede vriend Sainz liever bij Red Bull had gezien.

Sainz moet eind dit jaar vertrekken bij Ferrari, en dat betekende dat hij op zoek moest gaan naar een nieuwe werkgever. Opvallend genoeg vielen de topteams al snel af als mogelijkheden, en moest Sainz gaan kiezen tussen Audi, Alpine en Williams. De Britse renstal trok uiteindelijk aan het langste eind, en Sainz zal daar vanaf volgend jaar een duo gaan vormen met Alexander Albon.

McLaren-coureur Lando Norris is blij voor zijn goede vriend Sainz. Norris geeft wel eerlijk toe dat hij de Spanjaard liever bij een topteam had gezien. In gesprek met Sky Sports wordt Norris daar naar gevraagd: "Ik weet niet wat hun plannen zijn, maar het is makkelijk om te zeggen dat hij beter naar Red Bull kon gaan. In mijn ogen had hij daar heen moeten gaan. Ik ben bevooroordeeld, want ik ken Carlos en Checo, maar Carlos verdient het heel erg. Hij is één van de beste coureurs in de Formule 1, en dat heeft hij vaak genoeg bewezen. Hij is een goede vriend van me. Ik ben blij voor hem dat hij in de Formule 1 blijft, ik ben blij dat hij het zitje heeft gekregen en dat hij kan gaan proberen Williams terug aan de top te brengen."