Rosberg acht kans groot dat Verstappen overstapt naar Mercedes

Max Verstappen beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull Racing, maar hij wordt ook al het hele jaar in verband gebracht met Mercedes. De kans dat hij daadwerkelijk gaat overstappen is klein, maar Nico Rosberg denkt daar anders over. De Duitser ziet het wel gebeuren.

Verstappen rijdt al zijn hele loopbaan voor de Red Bull-familie. Hij heeft een langlopend contract bij de Oostenrijkse renstal, maar er heerst dit jaar veel onrust bij het team. Het begon met relletjes omtrent teambaas Christian Horner, en momenteel gaat het veelvuldig over de tegenvallende prestaties van de Red Bull-bolide. Verstappen lijkt Red Bull trouw te blijven, en hij probeerde al meerdere keren de geruchten over een overstap naar Mercedes uit de lucht te halen.

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg slingert nu opnieuw geruchten de wereld in. De Duitse oud-coureur ziet Verstappen namelijk wel overstappen naar Mercedes. Tegenover de Duitse tak van Sky Sports spreekt Rosberg zich uit: "Mijn onderbuikgevoel, van wat ik hier hoor, is dat er meer dan vijftig procent kans is dat Max de overstap gaat maken naar Mercedes." Rosberg denkt dat de Duitse renstal de juiste plek is voor Verstappen: "Je hoort ook dat ze bij Mercedes met de motorontwikkeling, zeker voor 2026, echt een voorsprong hebben. Dat is natuurlijk cruciaal. Dat was in mijn tijd ook het voordeel, we hadden gewoon meer vermogen dan anderen. Dat zou nu weer het geval kunnen zijn."