Alpine laat Doohan testen op Spa

Voor veel coureurs is de zomerstop begonnen. De Belgische Grand Prix van afgelopen weekend was voor hen het slotstuk van de eerste helft van het seizoen. Bij het team van Alpine moeten ze vandaag echter nog aan de bak, en daarbij denken ze ook aan Jack Doohan.

Het team van Alpine is blijven hangen op het circuit van Spa-Francorchamps. De Franse renstal neemt vandaag namelijk deel aan een bandentest voor bandenleverancier Pirelli. Esteban Ocon zal deze test voor zijn rekening gaan nemen en hij neemt gewoon plaats in de huidige Alpine-bolide. De Franse renstal heeft echter ook een A522 meegenomen om Jack Doohan mee te laten rijden. Doohan wordt gezien als een kanshebber voor het vrije stoeltje voor 2025. Naast Alpine test ook Aston Martin op Spa, daar komt Stoffel Vandoorne in actie.

The sun’s out in Spa ☀️



Esteban continues with us in Spa today in the A524 for the Pirelli tyre test. Jack is taking part in our young driver test in the A522. pic.twitter.com/xNdG3cvpJx