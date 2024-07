Jordan sluit Red Bull-comeback Newey uit

Adrian Newey is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Red Bull. Begin 2025 gaat hij definitief weg bij het team, en hij focust zich nu al niet meer op de Formule 1-zaken. Sommigen stellen dat Red Bull weer met hem om tafel moet gaan, maar volgens Eddie Jordan is het daar te laat voor.

Enkele maanden geleden werd bekend dat Newey definitief gaat vertrekken bij Red Bull. De topontwerper is toe aan een nieuwe uitdaging, al is het nog niet bekend wat die nieuwe uitdaging is. Hij houdt zich tot aan zijn vertrek ook niet meer bezig met de Formule 1-tak van het bedrijf. Hij focust zich op de RB17, de Hypercar die Red Bull op Goodwood onthulde. Met Red Bull gaat het nu niet naar wens in de Formule 1, dus sommigen vragen zich af waarom de Oostenrijkers niet nog één keer met Newey om tafel gaan.

Newey's goede vriend en manager Eddie Jordan heeft deze verhalen ook gelezen. De Ier denkt echter dat dit niet mogelijk is, zo stelt hij in zijn podcast 'Formula for Success': "De reden waarom niemand weet wat hij gaat doen, is omdat het momenteel de zomerperiode is. Hij was op Goodwood met zijn auto, en dat is fantastisch. Hij werkt nog steeds met Red Bull. Er wordt gezegd dat Red Bull terug moet gaan en moet gaan kijken of hij toch wil terugkeren, maar dat is te laat. De realiteit is dat Adrian rustig aan doet. Hij heeft sinds zijn negentiende elke minuut gebruikt voor de autosport. Hij is nu aan het genieten. Zijn dochter Imogen is zaterdag getrouwd, dus hij doet veel dingen die hij nooit deed."