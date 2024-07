Verstappen steunt Perez: "Hij is niet het probleem"

Sergio Perez staat momenteel onder grote druk bij Red Bull Racing. Zijn resultaten vallen tegen en de kans is aanwezig dat hij zijn zitje gaat verliezen. Max Verstappen leeft mee met zijn teamgenoot, en hij stelt dat de huidige problemen niet worden veroorzaakt door Perez.

Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull. Dat nieuwe contract geeft hem echter geen garantie voor de toekomst, want zijn prestaties vallen tegen. Hij is veel langzamer dan Verstappen en hij maakt veel fouten. In België kende Perez een goede kwalificatie en begon hij als tweede aan de race. Al snel zakte hij terug en hij werd als zevende geklasseerd. Christian Horner en Helmut Marko waren na afloop kritisch.

Perez

Verstappen lijkt een andere mening te hebben. De leider van het wereldkampioenschap staat namelijk achter Perez, en hij wijst naar heel andere problemen bij Red Bull. De Nederlander is daar duidelijk over in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Ik denk niet dat Checo op dit moment het probleem is. Ons probleem is namelijk dat we meer rondetijd moeten gaan vinden. We weten dat en we gaan alles analyseren wat we tot nu toe hebben gedaan."

Resultaat

Verstappen zag ook nog een lichtpuntje, want hij was best tevreden met zijn race in België. De Nederlandse coureur deelde zijn mening: "We reden de hele race een beetje dezelfde snelheid. In de eerste stint en aan het begin van de tweede stint had ik veel verkeer, waardoor de bandenslijtage hoger lag. Bovendien hadden we maar één set harde banden, wat de laatste stint heel lastig maakte. De rest reed op hards en kon meer pushen, terwijl het bij ons om schadebeperking ging. Ik denk dat deze plek ook goed is, aangezien ik voor Lando Norris finishte."