Marko kraakt Perez: "Hij stortte volledig in"

Sergio Perez reed allesbehalve een sterke race in België. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur had het zwaar op het circuit van Spa-Francorchamps en dat zorgt ervoor dat de twijfels over zijn toekomst bij Red Bull blijven bestaan. Helmut Marko was na afloop niet bepaald positief.

Perez kende op zaterdag een goede kwalificatie en door de gridstraf van Max Verstappen mocht hij als tweede aan de race beginnen. Bij de start viel hij direct terug en hij kon zich op geen enkel moment mengen in de strijd om de zege. Hij verloor veel terrein, en uiteindelijk kwam hij als achtste over de streep. Aangezien George Russell werd gediskwalificeerd, werd Perez als zevende geklasseerd.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet tevreden met het resultaat van Perez. De Oostenrijkse teamadviseur was zeer kritisch in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Sergio was in de gelegenheid om vanaf de tweede plaats naar een goed resultaat te rijden. Maar daar is helaas geen sprake van geweest. Vooral tijdens de laatste stint is hij echt volledig ingestort. Hij reed op een gegeven moment tijden in de 1:48. Na de kwalificatie zag het er allemaal nog zo positief uit, maar in de race kwam het er vandaag helaas niet uit bij hem."