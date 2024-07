Dag 2 in België: De kans voor Sergio Perez

Gisteren stonden de derde vrije training en de kwalificatie op het programma in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps kregen de coureurs te maken met flinke regenval en een aantal van hen lieten zien wat ze in huis hadden. Sergio Perez greep zijn kans, en dat is broodnodig.

De Belgische Grand Prix is de laatste race voor de zomerstop in de Formule 1. Voor veel coureurs voelt het als een laatste klusje voor de vakantie. Een paar weekjes opladen en daarna in het carnaval op Zandvoort weer aan de bak. Ook Sergio Perez zou graag met dat gevoel de vakantie ingaan, maar dat kan niet. Al weken gaat het in de media over zijn toekomst, en om die verhalen uit de wereld te helpen moet hij presteren.

Perez staat ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Aangezien Red Bull het heel erg zwaar heeft, is het belangrijk dat ze twee scorende coureurs hebben. Verstappen heeft rugdekking nodig in het wereldkampioenschap, en ook voor het constructeurskampioenschap heeft Red Bull twee scorende coureurs nodig. Dat betekent dat Perez moet scoren, en dat deed hij niet.

Klungelen

In de afgelopen weken klungelde Perez op de baan. In Hongarije gooide hij vorige week zijn eigen ruiten in door te crashen in de kwalificatie. Het zorgde direct weer voor veel geruchten, want Perez lijkt te moeten vrezen voor zijn toekomst. Helmut Marko deed er deze week niet geheimzinnig over en hij vertelde dat hij aankomende week met Christian Horner over de toekomst, en dus ook over Perez, gaat praten. Daarnaast meldden meerdere media dat er aankomende week een VCARB-test met Liam Lawson en Daniel Ricciardo op de planning staat.

De kanshebbers voor het stoeltje van Perez ruiken bloed. Het lijkt erop dat Lawson en Ricciardo in de running zijn, maar ze willen er niet te veel over zeggen. Yuki Tsunoda lijkt niet in aanmerking te komen, en dat stoort hem. Hij stelde publiekelijk dat hij niet wist wat hij nog meer moest doen om in aanmerking te komen voor het zitje. Oftewel, ook hij wil Perez uit het zitje rijden.

Kans

De Mexicaan staat dus onder enorm veel druk. Toen de kwalificatie van start ging keken veel mensen naar Perez. Dit seizoen bleek weer eens dat hij in de kwalificaties vaak de mist in gaat. Op het natte circuit overleefde hij Q1, maar ging het in Q2 weer bijna mis. Met de hakken over de sloot wist hij toch de belangrijke derde kwalificatiesessie te bereiken. Daarin acteerde hij in de schaduw van zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez reed een foutloze sessie en eindigde als derde. Door de straf van Verstappen mag hij vandaag in de race zelfs als tweede starten. Het is zijn kans om te schitteren, en misschien is het zelfs wel zijn laatste kans.