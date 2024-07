Sargeant hekelt geruchten over band met Vowles

De kans is zeer klein dat Logan Sargeant komend jaar op de grid staat. De Amerikaanse coureur wordt volgend jaar bij Williams vervangen door Carlos Sainz, en zijn naam valt niet bij andere teams. Sargeant laat weten dat hij klaar is met geruchten over zijn band met teambaas James Vowles.

Sargeant kent een rampzalig seizoen in de Formule 1. De Amerikaan heeft nog geen WK-puntje gescoord, kan zijn teamgenoot Alexander Albon niet bijhouden en hij maakt regelmatig fouten. Hij wordt volgend jaar dan ook vervangen door Carlos Sainz. Voormalig Formule 1-coureur en huidig IndyCar-coureur Marcus Ericsson verspreidde afgelopen week een opvallend gerucht. In een podcast van Viaplay had Ericsson gezegd dat hij van Amerikaanse vrienden had gehoord dat Sargeant en teambaas James Vowles amper met elkaar spreken.

Sargeant heeft het opvallende verhaal van Ericsson ook gehoord. Hij kan er echter helemaal niets mee en hij stelt dat er helemaal niets van klopt. In België laat hij aan Motorsport.com weten wat zijn mening over de zaak is: "Marcus heeft de reputatie over andere mensen te praten zonder ooit in zijn leven met mij te hebben gesproken. Ik heb twintig minuten geleden nog een gesprek gehad met James. Het belangrijkste is dat James en ik hier het beste voor het team willen doen. We werken allebei in dezelfde richting, voor wat het beste is voor het team. Uiteindelijk is wat het beste is voor het team, ook het beste voor mij. Het is dus gewoon niet waar."