Piastri hint op strategisch McLaren: "We zullen slim zijn"

Oscar Piastri was vandaag in de kwalificatie net iets langzamer dan zijn teamgenoot Lando Norris. Het levert de Australische McLaren-coureur de tweede startplaats op, en daarmee moet hij leven. Hij hoopt op een goede race, maar hij stelt dat McLaren het slim zal gaan aanpakken.

Piastri zag er de hele kwalificatie snel uit op de Hungaroring. De Australiër noteerde paarse sectortijden, maar zijn teamgenoot Norris wist daar elke keer net overheen te duiken. Piastri moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats, maar dat biedt hem wel genoeg kansen voor de race van morgen. Bij McLaren weten ze echter ook dat er veel in tranen kan gaan eindigen, en dat proberen ze te voorkomen.

Na afloop van de kwalificatie hintte Piastri dan ook al op een slimme tactiek van McLaren. In gesprek met de interviewster van dienst Alice Powell was dat te merken: "Het is een lange run naar de eerste bocht, dus alles is mogelijk. Er liggen heel erg veel punten op de tafel. Natuurlijk wil ik de leiding gaan pakken, maar we hebben beide auto's op de eerste startrij staan, dus we hebben een grote taak om dit kampioenschap als een team te winnen. We zullen slim zijn, we hebben een snelle auto om dit weekend mee te scoren."