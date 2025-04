'Piastri gaat Norris niet meer helpen'

Voormalig F1-manager en journalist Peter Windsor ziet mogelijk scheurtjes ontstaan binnen McLaren. Dit zou komen doordat Oscar Piastri zijn teamgenoot Lando Norris voorbij is gestoken op de ranglijst en nu de nieuwe leider van het wereldkampioenschap is.

Volgens Windsor is dit een luxeprobleem en volledig door het team zelf gecreëerd. Op YouTube doet Peter Windsor altijd een race-analyse. De journalist blikte terug op de overwinning van Oscar Piastri, waarmee de Aussie de leiding van het kampioenschap overnam van Lando Norris.

Stap voorwaarts

"Oscar Piastri was absoluut superieur. Het was opnieuw een enorme stap voorwaarts binnen het McLaren-team," zegt Windsor vol bewondering. Volgens Windsor gaat het een seizoen worden waarin het telkens een van de twee McLaren-coureurs is: "Het begint zo’n seizoen te worden waarin het telkens Piastri-Norris of Norris-Piastri is. En ik denk dat dat precies is wat McLaren wilde."

Volgens Windsor zou de dynamiek tussen de twee McLaren-coureurs ook nog weleens heel interessant kunnen worden: "Op dit moment is er geen enkel teken dat er een plan van aanpak is. Ze laten ze gewoon racen. Maar wat gebeurt er als de titel echt in zicht komt?"

Piastri is niet Norris' mindere

Windsor ziet ook geen enkel punt waarin Piastri zich erg onderdoet voor Lando Norris, ondanks dat de Brit door het team als leider werd bestempeld: "Vanuit het perspectief van Oscar is er geen enkele reden meer om te denken: 'Lando is de kopman, ik moet hem misschien helpen'," zegt Windsor stellig.

Sterker nog, Windsor weet niet of Piastri überhaupt Norris nog wil helpen: "Oscar Piastri kan nu heel, heel makkelijk wereldkampioen worden in 2025. En dat weet hij zelf ook." De prestaties van Piastri zijn dan ook niets vreemds voor Windsor. De journalist vraagt zich niet meer af hoelang McLaren de meest competitieve auto zou hebben, maar eerder welke van de twee coureurs zijn hoofd het meest koel houdt.