'Newey niet naar Ferrari vanwege groot eisenpakket'

Het is nog altijd niet duidelijk waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De Britse topontwerper vertrekt begin volgend jaar definitief bij Red Bull, maar daarna liggen de opties open. Ferrari leek de favoriet voor zijn handtekening, maar het lijkt er op dat de eisen van Newey te groot waren.

Newey was in de afgelopen jaren één van de belangrijkste mensen bij het team van Red Bull Racing. De Brit stond aan de wieg van alle belangrijke titelwinnende wagens, en hij wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. Nu hij gaat vertrekken bij Red Bull, azen meerdere teams op zijn handtekening. Hij werd lange tijd in verband gebracht met Ferrari, maar dat boek lijkt nu te zijn gesloten.

Volgens de Italiaans sportkrant La Gazzetta dello Sport liepen de gesprekken vast op het uitgebreide wensenpakket van Newey. Volgens de Italiaanse krant wilde Newey namelijk graag 20 engineers van naam meenemen naar Ferrari. Dit zou echter betekenen dat Ferrari de volledig structuur van het team moest gaan aanpassen, omdat ze anders in de problemen zouden komen met de budgetcap. Een andere eis van Newey die voor problemen zorgde, was volgens La Gazzetta dello Sport dat hij graag in het Verenigd Koninkrijk wilde blijven wonen. Dit zou een logistieke hindernis vormen. De sportkrant denkt dat Newey nu gaat kiezen voor Aston Martin of McLaren.