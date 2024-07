Marko waarschuwt Perez: "Een contract helpt niet"

Sergio Perez weet dat hij moet presteren in de komende weken. De Mexicaan tekende recent een nieuw contract bij Red Bull, maar zijn prestaties vallen tegen. Helmut Marko zet Perez nu nog meer onder druk en stelt dat een contract niet helpt.

Perez is bezich aan een redelijk tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Mexicaan kan zijn teamgenoot Max Verstappen amper bijhouden, en hij heeft zelfs moeite met het scoren van punten. Dit zorgt voor geruchten, want zijn plekje bij Red Bull kan zomaar onder druk komen te staan. Goede prestaties zijn gewenst, want met Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo liggen er drie kapers op de kust.

Red Bull-adviseur Helmut Marko schroeft de duimschroeven nog eventjes extra aan. Voorafgaand het raceweekend in Hongarije stelt hij in gesprek met de Kleine Zeitung dat de komende races op de Hungaroring en Spa zelfs cruciaal kunnen zijn: "Laten we eens gaan kijken of hij zijn vorm weer kan terugvinden." Volgens Marko maakt het ook helemaal niets uit dat Perez een aantal weken geleden zijn krabbel zette onder een nieuw contract bij Red Bull: "Een contract helpt niet als de prestaties van de coureurs tegenvallen. In elk Formule 1-contract staan er immers clausules rondom prestaties."