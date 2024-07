Bijzondere beelden: Newey bestuurt een Ferrari op Goodwood

Dit weekend staat het Goodwood Festival of Speed op het programma. Veel prominenten uit de internationale autosportwereld zijn aanwezig op de heuvel van Goodwood. Ook Adrian Newey is er, en niet alleen om de RB17 van Red Bull te promoten. Hij groop zelf achter het stuur van een klassieke Ferrari van Niki Lauda. Dat zorgde voor mooie beelden.

Adrian Newey might be the expert of design, but he's clearly also an expert of Niki Lauda's Ferrari 312T2. He's absolutely flying up that Hill! #FOS pic.twitter.com/6Kx8XKSz4r