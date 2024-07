McLaren zorgt voor kippenvel met speciale demorun op Goodwood

Dit weekend staat het Goodwood Festival of Speed weer op de planning, en dat zorgt altijd voor prachtige beelden. Ook het team van McLaren is aanwezig, en daar zorgen ze voor kippenvel. Bruno Senna kroop namelijk achter het stuur van een MP4-6, de wagen waarmee zijn oom Ayrton Senna schitterde. De beelden zorgen voor veel beroering onder de fans.

Bruno Senna taking his Uncle's MP4-6 for a run at Goodwood Festival of Speed. 馃А#GFOS @BSenna @fosgoodwood pic.twitter.com/6WpyRDDtVn