Massa trekt mythische vergelijking: "We kennen Senna-Prost, deze situatie is vergelijkbaar"

De huidige titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is zeer fel. De twee kemphanen strijden op het scherpst van de snede en dat zorgt voor een haast historisch duel. De vergelijkingen met de geschiedenis zijn dan ook snel gemaakt, regelmatig worden er gelijkenissen getrokken met het epische Senna-Prost duel.

Ook Felipe Massa behoort tot de groep mensen die de Senna-Prost vergelijkingen maakt. De voormalige Braziliaanse coureur spreekt zich uit op de officiële site van de Formule 1: "Het is niet alleen het duel, de persoonlijkheden van deze twee coureurs zijn ook iets wat de fans graag zien en waar ze graag voor juichen."

Senna-Prost

De voormalig Ferrari-coureur geniet zelf dan ook van de persoonlijkheden. Hij trekt zelf dan ook de mythische vergelijking: "Ik denk dat het echt fantastisch is. We kennen allemaal Senna en Prost, dat kunnen we niet vergeten. Deze situatie is vergelijkbaar."

Kalmer

Massa is een ervaringsdeskundige als het aankomt op vechten met Hamilton. De Braziliaan kende in 2008 een enorm spannend titelduel met de Brit. Maar de toenmalig Ferrari-coureur had een heel ander duel: "Mijn titelstrijd met Lewis was veel kalmer vergeleken met dit jaar. We weten dat geen van beide een millimeter gaat opgeven in een bocht."