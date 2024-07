Marko zoekt geen nieuwe Verstappen: "Hij is uniek"

Max Verstappen is momenteel de grote man in de Formule 1, maar er komt een dag dat hij zal gaan vertrekken. Dat betekent dus ook dat zijn werkgever Red Bull Racing op zoek zal moeten gaan naar een opvolger. Helmut Marko stelt dan ook dat hij niet op zoek is naar een nieuwe Verstappen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet te laat wil stoppen met de Formule 1. Hij droomt van successen in andere klassen, en hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij ooit nog eens de 24 uur van Le Mans wil gaan rijden. Bij zijn werkgever Red Bull weten ze dat ook, en zoekt men actief naar een mogelijke opvolger. Men beschikt over een sterke opleidingsploeg, maar ze willen niet te actief nadenken over een periode na Verstappen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko lijkt dan ook alvast een soort voorschot op het vertrek van Verstappen te nemen. In gesprek met Grand Prix 247 kijkt Marko naar de toekomst: "Ten eerste, ik ben niet op zoek naar een nieuwe Max, want hij is gewoon uniek. Het is voor iedereen lastig om zijn teamgenoot te zijn en helaas bevinden we ons nu in een situatie waarin Sergio Perez niet naar behoren presteert. Arvid Lindblad is pas 16, dus het is moeilijk om te zeggen waar hij nu staat. Wel zag je op Silverstone dat hij onder enorme druk stond van Gabriele Mini. Die is twee jaar ouder en heeft meer ervaring, maar Lindblad bleef rustig."