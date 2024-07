Red Bull presenteert langverwachte RB17

Red Bull heeft tijdens het fameuze Goodwood Festival of Speed haar eerste hypercar gepresenteerd: de RB17. Het ontwerp komt van topontwerper Adrian Newey, die sinds 2005 verbonden is aan het Oostenrijkse merk. Het is nog niet duidelijk of Red Bull ook met een een aangepaste RB17 mee gaat doen aan de 24 uur van Le Mans of het World Endurance Championship (WEC).

Details RB17



De letters 'RB' staat voor Red Bull. Het getal '17' is een verwijzing naar de RB17 F1-wagen die uit de fabriek zou rollen in 2021. Het liep echter even anders door corona. De nieuwe F1-regels werden verschoven naar 2022 (toen de RB18) en in het jaar 2021 werd gebruikt gemaakt van een doorontwikkeling van de RB16 uit 2020, de RB16B. De RB17 is er dus op papier nooit gekomen.

De hypercar zelf is aangedreven door een hybride V10-motor met een vermogen van meer dan 1100 pk. De RB17 is ontworpen rond een kuip van koolstofcomposiet en beschikt over het meest geavanceerde ground effect dat beschikbaar is in een serieproductieauto. Volledige technische details van de auto worden later vrijgegeven.



Dure grap

Slechts 50 verzamelaars zullen eigenaar worden van de RB17. Er hangt een stevig prijskaartje vast aan deze supermoderne sportwagen, circa zes miljoen euro (5 miljoen pond). Het eigendom omvat meer dan alleen de auto. Er is innig contact met het Red Bull Racing-team door toegang van simulatoren, voertuigprogramma-ontwikkeling en training en ervaringen op het circuit. De RB17 wordt rechtstreeks door de fabriek ondersteund, met service- en onderhoudsondersteuning op maat van elke eigenaar en zijn gebruiksprofiel voor de auto.