Marko doet geheimzinnig over toekomst Perez

Sergio Perez is niet bezig aan zijn beste fase van het seizoen. De Mexicaanse Red Bull Racing -coureur worstelt met zijn vorm en er gaan veel geruchten rond over zijn toekomst. Helmut Marko heeft nu gereageerd op al deze verhalen.

Perez verlengde enkele weken geleden zijn contract bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan tekende tot verrassing van velen een meerderjarige deal. De kans is dus groot dat hij ook in de komende jaren de teamgenoot van Max Verstappen zal zijn. Toch bestaat er twijfel, want Perez presteerde zeer slap in de afgelopen paar Grands Prix. Zijn achterstand op Verstappen was enorm, en soms kon hij zelfs geen WK-punt pakken. Het zorgt voor twijfels, en er gaan zelfs geruchten rond over een vroegtijdige exit van de Mexicaan.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft nu voor het eerst gereageerd op de verhalen van de afgelopen dagen. De Oostenrijkse teamadviseur sprak zich uit bij Grand Prix 247: "Alle contracten in de Formule 1 hebben exitclausules. De meeste clausules voor de topcoureurs zijn gekoppeld aan prestaties. Zoals ik al eerder heb gezegd, houden we tijdens de zomerstop een evaluatie en daarna zullen we een beslissing nemen."