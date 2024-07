Verstappen kampt met ernstige zichtproblemen na crash met Hamilton in Silverstone

Max Verstappen heeft onthuld dat zijn zicht werd beïnvloed door de zware crash die hij opliep na een botsing met Lewis Hamilton tijdens de Britse Grand Prix van 2021.

De Red Bull-coureur crashte zijwaarts in de bandenstapels in Copse-corner met een kracht van ongeveer 51G. Hij kon uit zijn cockpit klimmen en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Drie jaar na de impact geeft Verstappen toe dat hij het in sommige racesituaties moeilijk vond om te zien. De Nederlander vertelt op de website van Red Bull: "Sinds mijn crash op Silverstone kamp ik met zichtproblemen, vooral op hobbelige circuits of op circuits met veel reclameborden langs het circuit."

Verstappen dacht aan stoppen

Verstappen keerde na zijn crash terug in de auto tijdens de volgende race. Hij beschreef hoe het probleem hem trof tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2021. "In deze race vocht ik niet alleen tegen Lewis, maar ook tegen wazige beelden", legde hij uit en beweerde dat hij daardoor op een gegeven moment bijna wilde stoppen.

"Het was alsof je met een speedboot met een snelheid van 300 km/u reed. Ik heb dit nog nooit eerder genoemd, maar een paar ronden lang was het zo erg dat ik serieus overwoog om de auto te stil te zetten. Het enige dat hielp was me concentreren op mijn ademhaling terwijl ik Lewis vlak achter me had. Het was een belangrijke overwinning die ik hard nodig had in de strijd om het kampioenschap."

Crash in Silverstone

De botsing vond plaats toen Verstappen en Hamilton in de eerste ronde van de race om de leiding vochten. De stewards oordeelden dat Hamilton 'overwegend schuldig was' aan de botsing en gaven hem een ​​tijdstraf van 10 seconden, ondanks dat hij de race nog kon winnen.

Red Bull lobbyde bij de FIA ​​om Hamilton nog een straf op te leggen, door een ‘Right of Review’-verzoek in te dienen nadat het testrijder Alexander Albon had gebruikt om de Mercedes-lijn door Copse te simuleren, terwijl Sergio Perez hetzelfde deed in hun simulator. Het verzoek werd afgewezen en Mercedes reageerde door ‘het senior management van Red Bull Racing’ ervan te beschuldigen ‘de goede naam en sportieve integriteit van Lewis Hamilton aan te tasten’.