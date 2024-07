Gunther Steiner: "Perez verdient die plek bij Red Bull niet"

Sergio Perez is vrijwel dagelijks onderwerp van gesprek. De Mexicaan heeft het dit jaar duidelijk erg moeilijk met het niveau van teamgenoot Max Verstappen en haalt zelf vaak negatief het nieuws door zijn slechte prestaties.

Vrijwel iedereen in de F1-paddock heeft een mening en dus ligt Perez onder een vergrootglas. Ondanks zijn onlangs verlengde contract is de plaats van de Mexicaan naast Max Verstappen nog steeds twijfelachtig vanwege prestatieclausules.

McLaren-CEO Zak Brown voelt zelfs een kans om Red Bull te verslaan in het constructeurswereldkampioenschap: "Sergio presteert niet goed en dat geeft ons een kans."

Voormalig Haas-baas Gunther Steiner is het ermee eens dat het risico zeer groot is voor Red Bull. Steiner: "Nu heeft McLaren een goede auto, twee goede coureurs, en bij Red Bull moeten ze voorzichtig zijn wie er nu achter hen komt. Red Bull is nooit bang geweest om dit soort beslissingen te nemen. Het is duidelijk dat hij Perez zijn plaats niet verdient", zei hij tegen de Franse omroep Canal Plus.