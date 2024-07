Horner schrikt van opmerking Marko: "Hoe kan hij dat weten?"

Het team van Red Bull Racing is momenteel hard bezig om hun voorsprong terug te krijgen. De Oostenrijkse renstal introduceerde in het Verenigd Koninkrijk dan ook een aantal nieuwe vloerdelen, en volgens Helmut Marko was dat een succes. Christian Horner vraagt zich af hoe Marko bepaalde zaken weet.

Red Bull kwam in Silverstone aan met twee nieuwe delen van de vloer. Ze wisten niet te winnen, maar Helmut Marko was wel enthousiast. De Oostenrijkse teamadviseur stelde namelijk dat de nieuwe onderdelen in totaal een halve tiende opleverde. Daar was hij over het algemeen best wel tevreden mee.

Red Bull-teambaas Christian Horner werd in Silverstone geconfronteerd met de woorden van Marko. Hij schrok een beetje in gesprek met de aanwezige internationale media in Silverstone: "Hoe kan Helmut dat nou weten? Ik denk dat dat cijfer eigenlijk niet helemaal klopt. Het is geen geheim dat we minder ontwikkelingstijd hebben dan anderen. We bevinden ons aan de top van de curve en je hebt dus te maken met afnemende opbrengsten."