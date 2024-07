Horner reageert op McLaren: "Misschien moeten ze hun eigen strategie eens terugkijken"

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de strategie van McLaren tijdens de Britse Grand Prix in twijfel getrokken om Lando Norris voor de laatste stint niet op de mediumbanden te zetten.

Norris nam de leiding nadat hij een hoog tempo had getoond tijdens periode dat er op intermediates werd gereden. De race verliep echter in het voordeel van Lewis Hamilton nadat Mercedes een ronde eerder besloot de pitstraat in te gaan dan McLaren. Dit leverde de Mercedes-coureur een baanpositie op, maar Norris was nog steeds in de strijd, aangezien Mercedes koos voor de zachte band. Dat deed McLaren echter ook met Norris, en die band zwakte de laatste ronden af, waardoor hij het aflegde tegen Max Verstappen.

Het was opnieuw een gemiste kans voor McLaren, die nog steeds ondermaats presteert ondanks dat het een snellere auto heeft dan Red Bull. McLaren-teambaas Zak Brown is er continu als de kippen bij om hard uit te halen naar Red Bull, en dus is het nu tijd voor Horner om terug te slaan. De geplaagde teambaas van Verstappen: "McLaren had nog een set nieuwe medium. Mercedes niet, wij niet. Wauw. Ik had verwacht dat ik een geel setje banden onder die McLaren zou zien. Misschien kijken ze achteraf terug..."

"Je moet Lewis feliciteren. Hij is een snelle concurrent, ik weet dat deze veel voor hem betekent. Een populaire overwinning, en welverdiend."