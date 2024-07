Mick Schumacher zet alles op F1-comeback bij Alpine of Williams

Mick Schumacher houdt vast aan zijn droom van een terugkeer in de Formule 1 en heeft eerder deze week mogelijk een grote stap in die richting gezet. De voormalige Haas-coureur is duidelijk in de running om Esteban Ocon volgend jaar te vervangen en nam vorige week deel aan een head-to-head test tegen Jack Doohan in een twee jaar oude Alpine op Paul Ricard.

Het F1-fabrieksteam van Renault is terughoudend over de resultaten. Mercedes-teambaas Toto Wolff - die hem dit jaar als reserve-coureur heeft, zegt tegen Sky Duitsland: "Van wat ik weet van Alpine, was het een supertest voor hem. Hij heeft echt geleverd en ik ben blij dat te horen. Dat is de boodschap die ik kreeg. Ze zijn superblij, maar dat was te verwachten."

Een theorie op dit moment is dat Doohan volgend jaar meer kans maakt op het Alpine-stoeltje, terwijl Schumacher uitgeleend zou kunnen worden aan het door Mercedes aangedreven Williams.

Williams-chef James Vowles, die close is met zijn voormalige Mercedes-baas Wolff, laat zelfs doorschemeren dat de worstelende Logan Sargeant binnen 2024 vervangen zou kunnen worden. Hij gaf in Silverstone toe: "We zijn het continu aan het evalueren. We staan open voor dingen. Mick is een coureur van wereldklasse."