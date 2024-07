Prema in gesprek met Sargeant over IndyCar-stoeltje

De kans is groot dat Logan Sargeant bezig is met zijn afscheidstournee in de Formule 1. De Amerikaan lijkt niet in aanmerking te komen voor een nieuw contract bij Williams, maar er is hoop. Hij voert namelijk wel gesprekken met Prema over een zitje in de IndyCar.

Prema staat bekend als één van de beste opleidingsteams van de autosport. In de Formule 2 en de Formule 3 zijn de rode bolides veelvuldig vooraan het veld te vinden. Volgend jaar zetten ze een grote stap. Prema gaat namelijk deelnemen aan de IndyCar, en de voorbereidingen op dat project zijn nu in volle gang.

Bij het opzetten van een nieuw team is het ook belangrijk om vast aan mogelijke coureurs te denken. Sargeant zou daarvoor in beeld zijn. Prema-teambaas René Rosin doet daar niet geheimzinnig over in gesprek met Motorsport.com: "We kennen hem al een tijdje. We zijn zeker met elkaar in gesprek, maar op het gebied van coureurs zijn we op dit moment nog niet bezig met verregaande onderhandelingen. Ik ga me eerste even concentreren op het opbouwen van een team in een stijl die wij allemaal graag willen zien. Het maken van een keuze op onze coureurs hoort dan pas bij de tweede fase."