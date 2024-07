Marko wijst op problemen Red Bull: "Langzame bochten"

Helmut Marko heeft toegegeven dat Red Bull te veel tijd verliest in de langzame bochten op Silverstone. Hij stelt dat de RB20 niet op het niveau van McLaren-coureur Lando Norris is tijdens de trainingen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Norris was in beide trainingen de snelste op de eerste dag in Silverstone en leidde een McLaren-tweetje met een voorsprong van 0.331 tienden op teamgenoot Oscar Piastri in de tweede training.

Hoewel Sergio Perez als derde werd geklasseerd in de tweede sessie, nadat hij zijn snelste ronde iets later had neergezet dan zijn concurrenten, had Red Bull een moeilijke dag omdat Max Verstappen slechts vierde en zevende eindigde in de twee sessies.

Verstappen moest een van zijn vliegende ronden in de tweede training afbreken nadat hij kortstondig van de baan raakte op het hogesnelheidsgedeelte Maggotts-Becketts-Chapel van het Silverstone-circuit.



In een gesprek met het Oostenrijkse ORF gaf Marko toe dat Red Bull achter Norris staat na een moeilijke sessie. Dit heeft verschillende redenen, zo stelt hij: "We verliezen te veel in de langzame bochten, vooral in sector 1 waar we bijna drie tienden verliezen. Als je de hoeveelheid brandstof meeneemt en de banden waar we op reden in combinatie met slijtage, dan zijn we slechter dan in de eerste training."

Geen vertrouwen in long runs

Tot slot zijn er ook problemen voor zondag. Waar Red Bull normaliter kan vertrouwen op de long runs, is dat nu zeker niet het geval. Marko: "De long runs waren ook niet zo vertrouwt. Ze waren goed maar ook niet op het niveau van Norris, dus we moeten hier nog een paar dingen corrigeren."

Marko voegde eraan toe dat Red Bull nu voor de uitdaging staat om de juiste balans te vinden tussen het behouden van hun prestaties in de eerste bochten en de auto op niveau te brengen in de langzame bochten. Hij zei: "Het zal nu duidelijk worden of we de juiste balans vinden, dat we onze prestaties in de snelle bochten behouden zonder zoveel te verliezen in de langzame bochten."