"Wolff wil dat Mercedes op reguliere basis om zeges gaat vechten."

Na een succesvol raceweekend in Oostenrijk, hoopt Mercedes ook te schitteren in Silverstone. De Duitse renstal is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, en dus rijden ze een soort thuisrace. Teambaas Toto Wolff hoopt dat Mercedes op reguliere basis om de zeges kan gaan vechten.

Niemand zag de zege van George Russell in Oostenrijk aankomen. De Britse coureur reed een solide race, en hij profiteerde van de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris. Mercedes kende een aardig weekend, maar ze waren wel overduidelijk het derde team. Red Bull Racing en McLaren waren sneller, terwijl Mercedes veel beter voor de dag kwam dan het team van Ferrari.

Mercedes-teambaas Toto Wolff leeft met een goed gevoel toe naar de Britse Grand Prix. De Oostenrijker blijft realistisch, maar hij is ook duidelijk in de preview van Mercedes: "Iedereen focust zich op het positieve traject en we willen op regulier basis voor de overwinningen gaan vechten. We zijn optimistisch over dat doel." Ook het raceweekend zelf kan Wolff wel bekoren: "Aangezien we dicht bij onze technische centers in Brixworth en Brackley zitten, is Silverstone een soort thuisrace voor ons. Het is altijd geweldig om ons fabriekspersoneel op de tribune te zien zitten. De Britse fans zullen voor ons team juichen, voor George en Lewis. De sfeer is er altijd geweldig."