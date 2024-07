Marko kondigt updates voor Silverstone aan: "Goed voor de stopwatch"

Het team van Red Bull Racing heeft hoge verwachtingen van het aanstaande raceweekend op het circuit van Silverstone. De Oostenrijkse renstal wil daar goed voor de dag gaan komen, en Helmut Marko kondigt een belangrijk updatepakket aan. Volgens Marko zal dit veel invloed gaan hebben op de stopwatch.

Red Bull is niet langer de dominante ploeg in de Formule 1. Hun voorsprong is als sneeuw voor de zon verdwenen en de teams van McLaren, Mercedes en Ferrari zijn dichterbij gekomen. Vooral het team van McLaren kan de degens kruisen met Red Bull, en dat zorgt voor veel spannende duels. Bij Red Bull willen ze stappen gaan zetten, en aankomend weekend in Groot-Brittannië moet dat dus gaan gebeuren.

Teamadviseur Helmut Marko kondigt namelijk een aantal belangrijke nieuwe onderdelen aan. De Oostenrijker spreekt zich uit in zijn column voor Speedweek: "Wat kunnen we verwachten van het aanstaande raceweekend op Silverstone? We krijgen een update voor dit zeer snelle circuit, wat een grote invloed zou moeten hebben op de stopwatch. Nadat de afstelling zo goed werkte in Oostenrijk, hopen we natuurlijk weer onze oude vorm te hervinden. Maar nogmaals, alles moet kloppen om de eerste plaats te veroveren, want McLaren heeft bewezen een auto te hebben die het op alle circuits goed doet."