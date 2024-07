Wolff geeft Verstappen niet op en wijst naar 2026

Max Verstappen gaf in Oostenrijk aan dat hij gewoon bij Red Bull Racing blijft. De Nederlander hoopte hiermee een einde te maken aan alle geruchten over zijn toekomst. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft daar echter geen zin in, en hij blijft zijn pijlen richten op Verstappen.

Verstappen beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull Racing. In de afgelopen maanden ging het echter veelvuldig over zijn toekomst. De onrust binnen Red Bull en het feit dat er een stoeltje vrijkomt bij Mercedes, zorgt voor veel verhalen. Mercedes-teambaas Toto Wolff grijpt elke kans aan om zijn interesse in Verstappen te delen. Ook na Verstappens duidelijke woorden in Spielberg, blijft Wolff doorgaan.

Wolff weet dat hij Verstappen niet zomaar kan losweken bij Red Bull. De Oostenrijker heeft echter wel een plannetje in zijn hoofd, zo laat hij doorschemeren in een exclusief interview met Martin Brundle op Sky Sports: "Of Max Verstappen overweegt om voor Mercedes te rijden in 2025? Nee, daar is geen reden voor. Waarom zou hij dat doen? Die auto is extreem dominant. Misschien wint hij wel elke race, een coureur wil altijd zo'n auto hebben. In 2026 gaat er veel veranderen, en ik denk dat het dan aantrekkelijk kan zijn om voor ons te rijden. Maar of het Max is, en of Max onder zijn contract uit kan komen, weet ik niet. Al dat geschuif met coureurs betekent niet dat her verhaal voorbij is."