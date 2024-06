Marko schuldbewust: "Hadden Max moeten kalmeren"

Max Verstappen en Lando Norris zorgden voor spreekwoordelijk vuurwerk in Oostenrijk. Ze vochten om de zege, en dat ging helemaal mis. Ze raakten elkaar, en dat zorgde voor tranen. Helmut Marko reageert na afloop van de race schuldbewust, en wijst naar Red Bull.

Verstappen en Norris kunnen het naast de baan goed met elkaar vinden. Op de Red Bull Ring waren ze geen vrienden, maar vijanden. Ze vochten met het mes tussen de tanden, en op het moment dat Norris een straf voor track limits leek te krijgen, raakten ze elkaar. Beide mannen hadden een lekke band, en Verstappen kreeg een tijdstraf. Een boze Norris parkeerde zijn wagen in de pitbox.

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf na afloop toe dat het team geen goede strategie had. Hij stak de hand in eigen boezem, en hij was eerlijk in gesprek met Viaplay: "Binnen het team wisten we al dat er een onderzoek naar Norris was, omdat hij al drie keer buiten de baan was geweest. We wisten niet of hij die straf zou krijgen en hoeveel straftijd hij zou krijgen. We hadden tegen Max moeten zeggen dat hij rustig moest doen, en dat hij hem erlangs moest laten omdat hij een straf zou krijgen. Dat zit echter niet in het DNA van een Verstappen, en ook niet bij Lando."