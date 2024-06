Wolff blijft op Verstappen jagen: "Horner brabbelt"

In Oostenrijk gaat het dit weekend veelvuldig over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander zelf stelde dat hij gewoon blijft, maar bij Mercedes blijven ze interesse tonen. Toto Wolff blijft op Verstappen azen, en hij wijst naar het moddergooien tussen Jos Verstappen en Christian Horner.

Jos Verstappen wees dit weekend woedend naar Red Bull-teambaas Christian Horner. Hij zou eigenlijk deelnemen aan de Legends Parade, maar volgens hem zou Horner dat proberen tegen te houden. Horner ontkende die beschuldigingen en hij grapte tijdens de persconferentie voor teambazen dat als Mercedes een Verstappen wil hebben, dat Jos Verstappen dan nog wel beschikbaar is.

Wolff kan daar iets minder hard om lachen. Hij kan het goed vinden met Jos Verstappen, en de oud-coureur werd nu ook weer gespot bij de hospitality unit van Mercedes. Tegenover de Duitse tak van Sky Sports was Wolff duidelijk: "Die uitspraken van Horner heb ik helemaal niet gehoord. Het is gewoon dom. Christian brabbelt wat en Jos zou ook geen slechte aanwinst zijn. Het belangrijkste is dat we naar onze prestaties kijken. Als we een snelle auto hebben, willen de snelle coureurs voor ons rijden. We moeten ons verbeteren, want dan zijn we ook een goede bestemming voor Max Verstappen. Op dit moment zijn we niet snel genoeg."