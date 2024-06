Horner reageert op Wolff: "Jos is nog beschikbaar!"

Max Verstappen leek op donderdag de deur voor Mercedes keihard dicht te gooien. De Nederlander wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap. Ondanks de ferme 'nee' van Verstappen, blijft Toto Wolff het proberen. Christian Horner grapt dat Jos Verstappen nog wel beschikbaar is.

Verstappen liet op donderdag aan de internationale media weten dat hij niet van plan is te vertrekken bij Red Bull. Hij beschikt nog over een langlopend contract en hij is al bezig met volgend jaar. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff was dit geen harde 'ja' op de vraag of hij zou blijven. De Oostenrijker ziet nog steeds kansen, maar daar denken ze bij Red Bull toch echt anders over.

Red Bull-teambaas Christian Horner kon er wel om lachen. Tijdens de persconferentie op vrijdag reageerde hij op Wolff en grapte hij over zijn akkefietje met Jos Verstappen: "Ik vond dat Max redelijk resoluut was in wat hij gisteren zei in de persconferentie. Hij is daar ook altijd heel erg consistent in geweest naar het team. Dus ja, waarom doet Toto dit? Ik denk dat het puur een tactiek is om voor afleiding te zorgen. Maar als hij volgend jaar graag een Verstappen wil hebben, volgens mij is Jos in potentie beschikbaar!"