Marko heeft geen zin in ruzie tussen Jos Verstappen en Horner

Vandaag ging het in Oostenrijk veelvuldig over de harde woorden van Jos Verstappen gericht aan Christian Horner. De vader van Max Verstappen is helemaal klaar met teambaas Horner. Helmut Marko is hier niet blij mee, en hij stelt dat Red Bull al genoeg problemen heeft.

Jos Verstappen zou dit weekend eigenlijk deelnemen aan de Legends Parade op de Red Bull Ring. Hij zou plaatsnemen achter het stuur van een Red Bull RB8, maar hij heeft zich teruggetrokken. Hij stelde dat Horner probeerde hem buiten de parade te houden. Daar was Verstappen senior niet zo blij mee, en in Spielberg haalde hij meerdere keren keihard uit naar Horner. De Britse teambaas ontkende de beschuldigingen van de vader van zijn stercoureur.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft helemaal geen zin in de fittie tussen Jos Verstappen en Horner. De Oostenrijker probeert zich in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports op iets anders te focussen: "We hebben besloten om ons op de sportieve kant te concentreren. We hebben al genoeg problemen en die lossen we op. Dit is volgens mij gewoon een privékwestie tussen Christian en Jos. Sowieso moet het eigenlijk niet gaan om banale dingen zoals een showrun. Max is aanwezig in de hoofdrace en dat is het belangrijkste."