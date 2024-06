Marko rekent zich nog niet rijk na goede Sprint Kwalificatie

Max Verstappen voelde zich vrijdag als een vis in het water in de Oostenrijkse Sprint Kwalificatie. Hij pakte de sprintpole en liet na afloop weten dat zijn auto goed aanvoelde. Helmut Marko is blij met het resultaat van Verstappen, maar hij maakt zich nog wel een beetje zorgen.

Verstappen was overduidelijk de snelste coureur in de Sprint Kwalificatie. Lando Norris kwam nog wel in de buurt, maar het leek niet echt spannend te zijn. Verstappen was na afloop ouderwets tevreden, en hij lijkt met een goed gevoel toe te leven naar de sprintrace en de rest van het weekend. Niet iedereen bij Red Bull is even tevreden, want Helmut Marko maakt zich nog wel een beetje zorgen.

Geluk

Teamadviseur Marko durft namelijk nog niet te stellen dat alles weer koek en ei is bij Red Bull. De Oostenrijker wordt door de Duitse tak van Sky Sports gevraagd of zijn twijfel nu weg is: "Voor deze race ja. We hadden vandaag maar één vrije training en we hadden het geluk dat we die konden uitrijden, omdat de sensor het begaf en de oliedruk dus theoretisch gezien weg was. Maar het komt er op neer dat de auto vanaf de eerste ronde goed in balans was en dat we alleen nog maar een paar dingetjes moesten finetunen."

Marko durft dan ook nog niet te zeggen dat Red Bull nu weer het snelste team is. De Oostenrijker wijst naar de bekende concurrentie: "McLaren en Lando Norris zijn er heel duidelijk weer. De McLaren is altijd meteen snel, ongeacht het circuit, ongeacht de temperatuur en ongeacht de banden. Dus dat gaat een lastig iets worden tijdens het seizoen en op de zaterdag denk ik dat de temperaturen hoger zullen liggen."