Dag 1 in Oostenrijk: Het relletje van Jos Verstappen

Gisteren werd op de Red Bull Ring in Oostenrijk het raceweekend afgetrapt. De heren coureurs werkten de eerste vrije training en de Sprint Kwalificatie af. Er gebeurde veel op de baan, maar het ging de hele dag eigenlijk maar over één zaak: het akkefietje tussen Jos Verstappen en Christian Horner.

Het team van Red Bull Racing kent een opmerkelijk seizoen in de Formule 1. Ze begonnen goed op de baan, terwijl het achter de schermen rommelde. In de afgelopen weken leek het er echter op dat de zaak was omgedraaid. Op de baan liep het niet lekker, terwijl er steeds minder verhalen over de onrust achter de schermen naar buitenkwamen. In Oostenrijk veranderde dat beeld echter, en zorgde Jos Verstappen voor een ouderwets relletje.

De organisatie van de Oostenrijkse Grand Prix organiseert elk jaar de zogenaamde Legends Parade. Dit houdt in dat een aantal bekende oud-coureurs een aantal rondjes zouden gaan rijden in klassieke racewagens. Dit jaar had de organisatie Jos Verstappen gestrikt. Om het extra speciaal te maken, mocht hij gaan rijden met een Red Bull RB8. Het nieuwtje werd enkele weken geleden opgepakt door de internationale media, twee Verstappens in een Red Bull, dat zou vast leuke plaatjes opleveren.

Boos

Maar volgens Jos Verstappen zou Christian Horner die plaatjes juist niet willen zien. Op vrijdagochtend sprak Verstappen senior met De Telegraaf. Hij meldde dat hij zich had teruggetrokken uit de parade, omdat hij van meerdere kanten had gehoord dat Horner er alles aan had gedaan om hem niet te laten rijden. Volgens Verstappen zou Horner hebben geprobeerd er dan maar voor te zorgen dat er geen beelden werden gemaakt van de demorun.

Het nieuws was nog maar net naar buiten gekomen, en Jos Verstappen meldde zich alweer bij de volgende publicatie. Bij Formule 1 Magazine stelde hij dat hij helemaal klaar is met Horner. Hij vergeleek de situatie met een kleuterschool. Deze felle uithaal komt niet uit de lucht vallen. Begin dit jaar haalde hij in Bahrein ook uit naar Horner, toen laatstgenoemde net was vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.

Gevoelig

De uitspraken van Jos Verstappen kwamen op een gevoelig moment. Nog geen 24 uur voor zijn uitspraken, had zijn zoon Max Verstappen een einde gemaakt aan alle onrust. Hij werd al maanden aan Mercedes gelinkt, terwijl hij nog over een langlopend contract bij Red Bull beschikt. Verstappen stelde dat al praat over 2025, en dat hij dat contract heeft. Hij gooide de deur keihard dicht voor Toto Wolff.

Zwijgen

De Oostenrijkse Mercedes-teambaas stelde echter dat er altijd nog iets kan gebeuren. En Jos Verstappen wakkerde het vuurtje na de Sprint Kwalificatie nog een keertje aan. Hij sloot een overstap van zijn zoon naar Mercedes niet uit, en Wolff gaf daarvoor al toe dat hij eerder op de dag met Jos had gesproken. Hij stond ook al uitgebreid op de foto met het personeel van Mercedes. Horner haalde zijn schouders op, en hij had al geroepen dat Max Verstappen echt niet naar Mercedes gaat. En Max zelf? Die bleef stil en greep de sprintpole. Hij praat liever op de baan, en hij liet zien dat zwijgen soms de beste tactiek is.