Verstappen bevestigt bij Red Bull te blijven

De toekomst van Max Verstappen was deze week weer het onderwerp van gesprek. De kopstukken van Mercedes flirtten weer opzichtig met de Nederlander. In Oostenrijk lacht Verstappen om de vragen over zijn toekomst, en wijst hij naar zijn langlopende contract bij Red Bull Racing.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij over de snelste tijd wil beschikken. Bij Red Bull was dat jarenlang het geval, maar in de afgelopen raceweekenden is daar verandering in gekomen. Red Bull is hun voorsprong verloren, en de concurrentie komt steeds dichter bij. Verstappen blijft echter wel doorgaan met winnen, en Mercedes-teambaas Toto Wolff greep de huidige situatie aan om weer te flirten met Verstappen.

Competitief

In Oostenrijk werd Verstappen geconfronteerd met de verhalen van deze week. Tijdens de persconferentie, waar hij te laat arriveerde, was hij duidelijk: "Ik heb dat volgens mij al eens eerder gezegd! Natuurlijk wordt er door mensen gepraat, maar het belangrijkste is dat we een competitieve auto hebben voor de toekomst. Op dit moment zit het heel dicht bij elkaar, maar we werken heel hard om dat te verbeteren. Ik heb ook al gezegd dat we ons als team op volgend jaar focussen en dat we dan weer competitief willen zijn."

Contract

Verstappen hint er dus op dat Red Bull al aan 2025 aan het denken is. Voor de Nederlander is dit genoeg om aan te geven waar hij volgend seizoen rijdt. Het is volgens hem ook niet zo dat hij na dit seizoen vertrekt als hij niet de snelste auto heeft: "Zo werkt het niet in de Formule 1. Je kan niet ineens doei zeggen. Ik heb een langdurig contract bij Red Bull en ben blij met waar ik nu sta. Zoals ik al zei, we focussen ons ook al op volgend jaar, dus dat zou genoeg moeten zeggen over waar ik volgend jaar rijd."