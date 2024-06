Wolff zwijgt over mogelijke motordeal met Alpine

Er is nog altijd veel onduidelijk over de toekomst van het team van Alpine. De Franse renstal is bezig met een onrustig seizoen, en er gaan zelfs geruchten rond over een mogelijk einde van het motorproject. Toto Wolff wil nog niet zeggen of Mercedes open zou staan voor het leveren van motoren aan Alpine.

De Franse renstal heeft het al maanden lastig. Begin dit jaar vertrokken er meerdere technische kopstukken, vielen de resultaten tegen en ontstond er onrust binnen het team. Alpine maakte bekend dat Esteban Ocon na dit jaar gaat vertrekken, en dat ze Flavio Briatore hebben aangetrokken als speciale adviseur. Ondertussen gaan er hardnekkige geruchten rond over een einde aan het motorproject. Alpine zou overwegen om vanaf 2026 verder te gaan met een klantenmotor.

Mercedes wordt gezien als de mogelijke toekomstige motorpartner van Alpine. Er is nog niets besloten, en Mercedes-teambaas Toto Wolff wil er dan ook niet al te veel over kwijt. Tegenover de internationale media is hij duidelijk: "Ik denk dat Bruno Famin, Flavio Briatore en Luca de Meo aan het bekijken zijn hoe het pakket voor 2026 eruit moet zien. Er is niets wat wij kunnen zeggen en er is geen manier om onszelf daarbij te betrekken. Ik heb de geruchten gezien, ik heb de gesprekken zien. Maar Alpine moet nu een beslissing maken. Wij staan daar buiten."