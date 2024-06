Verstappen maakt zich niet druk om opmars Mercedes

Het team van Mercedes heeft in de afgelopen paar races een flinke stap gezet. De Duitse renstal kan eindelijk weer meevechten voor de prijzen, maar Max Verstappen lijkt momenteel te sterk te zijn. De Nederlander weet niet of Mercedes een concurrent gaat worden, en hij focust zich vooral op zichzelf.

Mercedes begon op een rampzalige wijze aan het huidige seizoen. De Duitse renstal had een grote achterstand op de concurrentie, en ze reden rond in niemandsland. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell waren zwaar teleurgesteld, en ze hoopten snel op verbetering. Die verbetering is er gekomen, want in Canada en Spanje zag Mercedes er veel sneller uit. Ze konden meekomen met Red Bull en McLaren, en ze versloegen Ferrari.

Mercedes hoopt op termijn ook de strijd aan te kunnen gaan met Verstappen. De Nederlander maakt zich daar nog geen zorgen over als hij op de persconferentie na de race wordt gevraagd naar een mogelijke strijd met Mercedes: "Het hangt allemaal af van wat ze met hun auto gaan doen. Ik kan momenteel niet zien wat ze aan het doen zien. Het enige waar ik controle over heb, is wat wij gaan brengen, en daar ligt mijn focus. Natuurlijk kan je dromen over potentiële verbeterpunten van andere teams, maar dat is een verspilling van je energie. Ik ben druk bezig met het optimaliseren van ons pakket."