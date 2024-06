"Marko baalt van Perez: "Kunnen ons geen zwakke plekken veroorloven"

Sergio Perez kende afgelopen weekend weer geen sterke race in Spanje. De Mexicaanse Red Bull-coureur bleef ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen, en hij kwam als achtste over de streep. Helmut Marko had graag gezien dat Perez beter voor de dag was gekomen.

Perez is bezig aan een teleurstellende periode in het seizoen. De Mexicaan kreeg contractverlenging bij Red Bull, maar zijn resultaten vallen heel erg tegen. Perez kan zijn teamgenoot Max Verstappen niet bijhouden, en zijn achtste plaats was afgelopen weekend dan ook weinig bevredigend. Het was wel zijn beste resultaat in weken, want in Monaco en Montreal viel Perez uit met schade. Toch was men niet tevreden met de achtste plaats.

Red Bull is niet langer dominant in de Formule 1, en dat betekent dat de twee coureurs alles uit de auto moeten halen. Verstappen lukt dat, maar Perez zeker niet. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet Verstappen alles uit de auto halen. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 geeft hij eerlijk toe dat Perez in Spanje bewees dat de RB20 momenteel minder goed is: "Checo begon de race veel verder terug naar achteren. Maar het is wel waar. Nu alles op dit moment samenkomt, kun je je simpelweg geen zwakke punten veroorloven."