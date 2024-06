Brown zag terugslag van Red Bull niet aankomen

Het team van Red Bull Racing is niet meer extreem dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is hun voorsprong kwijtgeraakt, en ze winnen alleen nog maar door de stuurmanskunsten van Max Verstappen. Zak Brown geeft eerlijk toe dat hij dit niet zag aankomen.

Voorafgaand het seizoen dachten veel mensen dat Red Bull ook dit jaar weer zou domineren. In de eerste races van het seizoen ging de overwinning inderdaad vrij simpel naar Verstappen. Hij pakte weer een flinke voorsprong in het wereldkampioenschap, maar in de maand mei zakte de prestaties van Red Bull in. In Miami en Monaco wist Red Bull niet te winnen, terwijl Verstappen in Imola nog net Lando Norris achter zich wist te houden.

Ook in Canada en afgelopen weekend in Spanje wist Verstappen net aan Norris te verslaan. McLaren CEO Zak Brown had de terugslag van Red Bull niet verwacht, zo stelt hij bij Sky Sports: "Het feit dat we dachten dat het allemaal voorbij was na de eerste race, ik denk dat we er allemaal naast zaten." Brown stelt dat Norris in Spanje hoorde te winnen: "We hadden deze race absoluut kunnen winnen. Hij is een beetje teleurgesteld, aangezien hij een zege door de vingers zag glippen. Hij heeft het wel ongelooflijk goed gedaan. Ik ga hem niet afkraken omdat hij geen perfecte start had. Het team heeft het geweldig gedaan."