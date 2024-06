Verstappen ergert zich aan Mercedes: "Bullshit!"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Spaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse coureur was wel zeer kritisch op zijn team Red Bull. Hij wil snel verbetering zien, maar hij kan niets met de eerdere uitspraken van de kopstukken van Mercedes.

Red Bull is momenteel niet langer dominant in de Formule 1. De voorsprong van de Oostenrijkse renstal is verdampt, en daar is Verstappen niet al te blij mee. Hij wil dat Red Bull snel verbeteringen gaat doorvoeren, zodat de voorsprong op de concurrentie groeit. Verstappen won immers wel in Spanje, maar zijn voorsprong is zeer klein. Lando Norris wist dicht bij te komen, en hij was zelf van mening dat hij had moeten winnen.

Mercedes-kopstuk James Allison stelde eerder dat de recente update van Red Bull eerder een downgrade was. Bij Red Bull zijn ze daar niet zo blij mee. Ze kunnen niets met de opvallende uitspraken van de technisch directeur van Mercedes. Ook Verstappen ergert zich daaraan, zo laat hij weten aan de internationale media in Spanje: "Nee, dat soort uitspraken zijn echt bullshit! De auto is echt wel beter geworden, maar het kan best wel eens zo zijn dat de rest van de teams grotere stappen heeft gezet dan wij hebben gedaan."