Mercedes ziet Red Bull-update als een downgrade

Het team van Red Bull Racing heeft hun voorsprong in de afgelopen maand ingeleverd. De teams van Ferrari en McLaren hebben het gat aardig dicht gereden. Bij Mercedes bekijkt men de situatie van een afstandje, James Allison stelt dat de update van Red Bull een downgrade was.

Red Bull begon het seizoen op een ijzersterke wijze. Max Verstappen won race na race, en hij gaat nog steeds aan de leiding van het wereldkampioenschap. In de afgelopen maand zijn de resultaten echter ingezakt, en zijn Ferrari en McLaren dichterbij gekomen. Red Bull heeft veel moeite met de kerbstones en de hobbels, en die problemen vallen nu erg op. Bij Mercedes bekijken ze het van een afstand.

De Duitse renstal kan Red Bull, McLaren en Ferrari nog niet bijhouden. Technisch directeur James Allison wijst naar Red Bull in gesprek met de internationale media in Canada: "Ik gok dat Red Bull wel weer een rol van betekenis gaat spelen als er weer veel snelheid in de bochten nodig is, maar het lijkt erop dat hun update een downgrade was. Het is echt duimen geblazen. Het wordt overigens wel lastig als je niet meer op je tools kan vertrouwen. Je moet terug naar de tekentafel en je verliest ontzettend veel tijd. Tijd kan je grootste vriend zijn, maar ook je grootste vijand."