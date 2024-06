'Alpine mengt zich in strijd om Sainz'

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Carlos Sainz ligt. Afgelopen weekend leek het erop dat de Spanjaard op het punt stond te tekenen bij Williams, maar er liggen nog meer kapers op de kust. Nu lijkt ook Alpine te azen op de handtekening van Sainz.

Sainz moet na dit jaar vertrekken bij het team van Ferrari, en hij heeft opties genoeg. Hij werd eerst in verband gebracht met Red Bull en Mercedes, maar dat is niet meer aan de orde. Audi leek een goede mogelijkheid te zijn, maar in de afgelopen weken werden de verhalen rondom Williams steeds luider. Teambaas James Vowles sprak zijn interesse uit, en er gingen geruchten rond over een mogelijke presentatie in Spanje afgelopen weekend.

Dat gebeurde dus niet, en nu lijkt het erop dat er een nieuwe kaper op de kust ligt. Volgens Motorsport.com heeft ook het team van Alpine aangeklopt bij het kamp Sainz. Volgens het medium vinden er serieuze gesprekken plaats tussen Sainz en Alpine. Enkele maanden geleden leek deze transfer nog onmogelijk, maar Alpine heeft in de afgelopen dagen stappen gezet. Flavio Briatore werd aangetrokken als speciaal adviseur, en in Spanje presteerde het team goed. Esteban Ocon verlaat Alpine na dit seizoen, en het team zoekt een opvolger. In Spanje werd Briatore gespot terwijl hij sprak met Carlos Sainz senior. Het is de verwachting dat er spoedig meer duidelijkheid volgt over de toekomst van Sainz.